Лавров проводит переговоры с главой МИД Таиланда

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с заместителем премьер-министра, главой МИД Таиланда Доном Праматвинаем, передает корр. ТАСС.

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Перед началом встречи министры тепло поприветствовали друг друга. Переговоры начались в узком составе, а затем продолжатся в расширенном.

Позднее в субботу российский министр примет участие в церемонии официального открытия генконсульства РФ в Пхукете в комплексе Royal Phuket Marina ("Роял Пхукет Марина").