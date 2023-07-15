Для газовщиков могут ввести штрафы за неявку к жителям

Ввести штрафы не только для жителей, но и для газовщиков при проверках газового оборудования в квартирах предлагают в Госдуме. С такой инициативой выступает член Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

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В Госдуму скоро поступит законопроект, разработанный сенаторами и одобренный правительством, где предполагается в пять раз повысить штрафы для жителей за недопуск газовщиков в квартиры. Однако нужны и обратные меры - повышение штрафов для газовщиков за неисполнение обязанностей, считает Колунов.

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"Встречаясь с жителями, из раза в раз слышу следующую историю: уведомление о дате и времени проверки внутриквартирного газового оборудования пришло, гражданин остался дома, чтобы добросовестно исполнить требования закона, а вот газовщики не пришли. День потерян, а результата нет. Уверен, требования должны быть одинаковы ко всем - и к заказчикам проверки газового оборудования, добровольно они такими стали или вынужденно, и к исполнителям - обслуживающим организациям", - рассказал он "Российской газете".

В связи с этим нужно рассмотреть возможность добавить в законодательство нормы о том, что газовая организация, работник которой не явился в установленные уведомлением дату и время, будет обязана заплатить штраф, соизмеримый тому штрафу, который рядовые жители платят за недопуск газовщиков в квартиры.

Эта поправка может быть внесена в законопроект о штрафах для жителей ко второму чтению. Такая мера призвана дисциплинировать исполнителей работ и заставить их уважительно относиться к жителям. "Дисциплина появится тогда, когда организации начнут "платить рублем", - говорит Колунов.

Проблема с ненадлежащим исполнением обязанностей по проверке газового оборудования сотрудниками газовых служб огромная, согласен директор "РЭК", руководитель комитета по ЖКХ Тульской Торгово-промышленной палаты Сергей Костюченков.

"Очень часто сотрудники осуществляют обход выборочно, а пишут что обошли весь дом. Далее в адрес управляющей компании приходит письмо от газовщиков со списками квартир, в которых якобы отсутствовали собственники, и "Горгаз" не смог проверить газовое оборудование. Но когда начинаешь обзванивать собственников, оказывается, они были дома и ждали газовщиков, но те не пришли, - рассказывает Костюченков. - Я полагаю, такие ситуации связаны, прежде всего, с недостаточностью штата сотрудников "Горгаза". Газовщикам проще сказать, что дома никого не было, чем укомплектовать штат".

Жители многоэтажек достаточно часто высказывают претензии об отсутствии информации о дате и времени проведения работ или о появлении такой информации только накануне, о проведении фиктивных проверок либо об отсутствии проверки в назначенный день, подтверждает председатель правления Гильдии инженеров газового оборудования Станислав Митюшин.

На фоне появления инициативы о существенном повышении штрафов для владельцев квартир это вызывает негативную реакцию. Такие недобросовестные действия некоторых специалистов действительно нельзя назвать должным выполнением работ, отмечает он. Мало того, сам факт подобных ситуаций подчас приводит к увеличению случаев отсутствия доступа в квартиры.

"На мой взгляд, как раз с четкого прописания алгоритмов и механизмов уведомления жителей, а также введения ответственности, в первую очередь, проверяющих и следует начинать, и только потом говорить о повышении штрафов для граждан. На сегодня такие случаи (несвоевременное уведомление жителей, фиктивное проведение работ, "неявка" в назначенную дату) практически не находят должной правовой оценки, поскольку ответственности за подобные нарушения нет", - говорит Митюшин.

Причины подобных ситуаций, по его словам - неверное планирование работ организацией, в том числе из-за недостатка персонала или завышения планов на день на каждого специалиста. "Проведение фиктивных проверок (когда специалист, не проводя работы, инструктаж, просит просто оплатить и подписать акт) является подчас следствием сдельных схем оплаты, - поясняет Митюшин. - Специалист тем самым повышает дневную выработку и премиальную составляющую своего дохода. Отсутствие заранее информации для жителей о датах проведения работ или не проведение работ в назначенную дату - в большей степени показатель планирования организацией данных работ, попытка сэкономить рабочее время, выписав акты недопуска вместо проведения работ".

Введение штрафов и в отношении жителей, и в отношении газовщиков создаст еще больше хаоса и взаимных претензий, считает лидер общероссийского движения "Народный жилищный инспектор" Сергей Креков. Взаимание штрафов с жителей дает компаниям возможность ничего не делать, ссылаясь на то, что их не пустили.

Как может собственник доказать, что он в это время был дома - непонятно, отмечает Креков. Ответные штрафы для газовщиков - это ответный беспредел. Самое страшное, что все это затрагивает вопросы безопасного использования газа в быту, отмечает Креков.

Вряд ли эти штрафы достигнут своей цели - повышения безопасности использования газа в быту, считает исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Сергей Сохранов. Если посмотреть статистику, то ЧП с газом в подавляющем большинстве случаев связаны с нарушениями техники безопасности потребителями - это неправильное хранение газовых баллонов, использование газа для отопления и пр.

Массовых жалоб на то, что проверяющие не приходят в назначенное время, "ЖКХ-Контроль" не фиксирует. Как правило, люди жалуются на непрозрачность тарифов в этой сфере (считают, что реальные затраты проверяющих ниже платы за это), на непрофессионализм проверяющих (например, когда те не приходят с приборами для фиксирования утечек, а выявляют это обмыливанием).