Кадыров заявил о намерении участвовать в следующих выборах главы Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о намерении участвовать в следующих выборах руководителя региона, когда срок его полномочий истечет.

В своем Telegram-канале он опроверг слухи о том, что его якобы «убирают» и на его место «ищут другого».

«На мое место никого не ищут, и я не допущу возникновения необходимости искать», – подчеркнул глава Чечни.

Он сообщил, что после истечения срока своих полномочий вновь намерен пойти на выборы, и в случае избрания народом продолжит работу, передает ТАСС.

Кадыров призвал не верить слухам и домыслам, которые распространяются провокаторами. По его словам, авторы подобных сообщений пытаются представить Чечню «нестабильным» регионом, а также стремятся подорвать авторитет руководства. На поводу у них идти нельзя, заключил Кадыров.