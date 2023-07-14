Кадыров заявил о намерении участвовать в следующих выборах главы Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о намерении участвовать в следующих выборах руководителя региона, когда срок его полномочий истечет.
В своем Telegram-канале он опроверг слухи о том, что его якобы «убирают» и на его место «ищут другого».
«На мое место никого не ищут, и я не допущу возникновения необходимости искать», – подчеркнул глава Чечни.
Он сообщил, что после истечения срока своих полномочий вновь намерен пойти на выборы, и в случае избрания народом продолжит работу, передает ТАСС.
Кадыров призвал не верить слухам и домыслам, которые распространяются провокаторами. По его словам, авторы подобных сообщений пытаются представить Чечню «нестабильным» регионом, а также стремятся подорвать авторитет руководства. На поводу у них идти нельзя, заключил Кадыров.
Срок полномочий Кадырова истекает в сентябре 2026 года. На выборах 2021 года он побил собственный рекорд и набрал 99,7% голосов на выборах главы Чечни. Президент России Владимир Путин отмечал, что итоги голосования в Чечне становятся понятны, если вспомнить, с чего начинал Кадыров и как выглядел Грозный в момент, когда он возглавил республику.