«Как только они защитят российскую территорию, русские отбросят украинские войска на расстояние, равное максимальной дальности действия систем вооружения, предоставляемых НАТО , таких как HIMARS, дальность которых составляет около 150 километров», — отметил он.

Риттер убежден, что армия России освободит Одессу, Харьков и Днепропетровск и больше не позволит украинцам занять их. После этого Запад вынудит украинского лидера Владимира Зеленского пойти на переговоры с Москвой, чтобы сохранить то, что находится под властью киевского режима, заключил он.