В Госдуме ответили на вопрос об исключении Гурулева из комитета по обороне

Депутат Государственной думы Виктор Заварзин заявил, что вопрос исключения депутата Андрея Гурулева из комитета ГД по обороне не обсуждался. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что на соответствующий вопрос журналистов Заварзин ответил отрицательно.

12 июля Андрей Гурулев опубликовал сообщение генерал-майора Ивана Попова, в котором последний рассказал о своём отстранении от службы из-за критики в сторону командования ВС РФ. По словам Попова, его «откровенные и предельно жесткие» слова не понравились руководству, поэтому его решили отстранить от командования.