Захарова прокомментировала сожжение Корана на Западе

Акция с сожжением Корана в центре Стокгольма прошла с разрешения полиции Швеции 28 июня, когда мусульмане всего мира отмечали Ид аль-Адха (Курбан-байрам у тюркских народов) - один из главных религиозных праздников. 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из Корана и поджег его. На следующий день МИД Швеции заявил, что правительство страны решительно отвергает акт исламофобии, совершенный отдельными лицами, и что это никоим образом не отражает мнение правительства королевства.