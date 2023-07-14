Песков: от России не поступало заявлений о продолжении «зерновой сделки»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что со стороны России не поступало никаких заявлений, которые касались бы продления «зерновой сделки». Об этом сообщает РИА «Новости».
«Никаких заявлений на этот счёт с российской стороны не было», – заявил Песков.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ему поступило несколько предложений от президента России Владимира Путина по поводу продления зерновой сделки.
«У господина Владимира Путина также есть ряд предложений, мы их учли и продолжаем усилия по переговорам», – рассказал он.
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