В Крыму отреагировали на планы Киева выращивать коноплю

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец назвал космической глупостью идею Киева выращивать на полуострове коноплю и добавил, что жители Крыма с усмешкой восприняли эту идею.

Он напомнил повесть Михаила Булгакова «Собачье сердце», где герой Шариков давал советы космического масштаба и космической же глупости.

«Эти прожекты киевского режима смешны и направлены, видимо, на их друзей – европейских наркоманов и прочих ЛГБТ. Крымчане все это воспринимают с усмешкой», – передает РИА «Новости».

По словам сенатора от Крыма Ольги Ковитиди, предложение выращивать в Крыму медицинскую марихуану – это показатель того, какой на Украине президент.

«Этот наркотический бред содержится в стратегии экономического восстановления Крыма, которая была разработана к саммиту Крымской платформы», – заметила Ковитиди.