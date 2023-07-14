Захарова отреагировала на сообщения о штрафах в Латвии за поздравления с Днем Победы

Латвийские правоохранители начали массово рассылать сообщения о штрафах жителям за поздравления в соцсетях с 9 Мая, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

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Латвийцы начали массово получать уведомления о наложении штрафа до 350 евро за публикации по случаю Дня Победы, и это «отвратительно», говорится в ответе Захаровой на сайте МИД.

Вопрос задал журнал «Международная жизнь».

Власти Латвии заняты «кощунственной акцией», в этой стране не только «восхваляется нацизм» и оспариваются итоги Второй мировой, но и предпринимаются «ожесточенные попытки вымарать память о Великой Победе».

В стране продолжаются репрессии в отношении тех, кто «свято чтит победу над фашизмом», заключила она.