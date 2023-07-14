Медведев доложит Путину о подготовке будущих участников СВО

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что доложит президенту России Владимиру Путину о подготовке будущих участников специальной военной операции. Слова российского политика есть в видеозаписи, опубликованной в его Telegram.
«Результатом в конечном счете будет мой доклад на имя верховного главнокомандующего о том, каким образом происходит боевая и политическая подготовка для всех, кто будет участвовать в специальной военной операции», — сказал он во время посещения полигона Тоцкий в Оренбургской области.
Ранее Медведев после посещения Омского завода транспортного машиностроения («Омсктрансмаш») сообщил, что Россия нарастит производство отечественных танков и другой военной техники.
До этого российский политик высказал мнение, что оборонная промышленность России смогла дать адекватный ответ на угрозы безопасности. Поставки вооружений армии производятся в соответствии с максимально увеличенными заданиям, считает он.