Медведев доложит Путину о подготовке будущих участников СВО

«Результатом в конечном счете будет мой доклад на имя верховного главнокомандующего о том, каким образом происходит боевая и политическая подготовка для всех, кто будет участвовать в специальной военной операции», — сказал он во время посещения полигона Тоцкий в Оренбургской области.