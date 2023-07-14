Песков заявил о проработке действий до конца зерновой сделки

Россия проработает свои дальнейшие действия до окончания срока зерновой сделки. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Журналисты попросили уточнить, в чем может заключаться приостановка участия РФ в сделке, будет ли российская сторона препятствовать выходу судов с зерном из украинских портов.

Песков напомнил заявление президента России Владимира Путина о том, что еще остается несколько дней до окончания действия договоренностей.

"Вот после дополнительной проработки этих в том числе вопросов своевременно проинформируем о принятом решении", - сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что глава государства изложил свою позицию по этой сделке, и "никаких новых элементов пока нет".

Владимир Путин ранее заявил, что Россия рассматривает вариант приостановки участия в сделке, - предполагается вернуться в нее, когда будут выполнены обещанные условия в отношении РФ. Он также сказал, что окончательного решения еще нет.

Песков прокомментировал и возможность телефонного разговора президента России с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом по данной тематике. Ранее Эрдоган говорил, что хотел бы провести переговоры с Путиным по вопросу продления зерновой сделки.

"Пока в графике президента такого разговора нет. При необходимости он будет организован", - заявил пресс-секретарь.