Песков заявил о проработке действий до конца зерновой сделки
Россия проработает свои дальнейшие действия до окончания срока зерновой сделки. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Журналисты попросили уточнить, в чем может заключаться приостановка участия РФ в сделке, будет ли российская сторона препятствовать выходу судов с зерном из украинских портов.
Песков напомнил заявление президента России Владимира Путина о том, что еще остается несколько дней до окончания действия договоренностей.
"Вот после дополнительной проработки этих в том числе вопросов своевременно проинформируем о принятом решении", - сказал представитель Кремля.
Он подчеркнул, что глава государства изложил свою позицию по этой сделке, и "никаких новых элементов пока нет".
Владимир Путин ранее заявил, что Россия рассматривает вариант приостановки участия в сделке, - предполагается вернуться в нее, когда будут выполнены обещанные условия в отношении РФ. Он также сказал, что окончательного решения еще нет.
Песков прокомментировал и возможность телефонного разговора президента России с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом по данной тематике. Ранее Эрдоган говорил, что хотел бы провести переговоры с Путиным по вопросу продления зерновой сделки.
"Пока в графике президента такого разговора нет. При необходимости он будет организован", - заявил пресс-секретарь.
Напомним, что зерновая сделка предполагала создание в Турции механизма по экспорту украинского зерна и выполнение условий российской стороны (разблокировку российского сельхозэкспорта, разрешение поставок в страну сельхоззапчастей и т.п.). Ее срок окончится 18 июля. Российская сторона не раз заявляла, что поставленные ею условия не выполняются.