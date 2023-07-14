В Кремле отреагировали на заявление об очном участии глав государств в саммите БРИКС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что формат участия Владимира Путина в саммите БРИКС пока не определен. Об этом сообщает ТАСС.

Песков подчеркнул, что обсуждения этого вопроса продолжаются.

Саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китая, ЮАР) пройдет в августе 2023 года в Йоханнесбурге. В Кремле в ответ на вопрос, приедет ли Путин на встречу, ранее отмечали, что Россия «будет на должном уровне принимать участие» в саммите.

Министр юстиции ЮАР Рональд Ламола заявлял, что власти страны рассмотрят возможность предоставления главам зарубежных стран иммунитета от ордеров на арест, выданных Международным уголовным судом (МУС). Такой ордер в отношении российского президента МУС выдал по делу о вывозе украинских детей в Россию.

Песков подчеркивал, что сама постановка вопроса о выдаче этих ордеров неприемлема, так как Россия не признает юрисдикцию МУС и все его решения ничтожны с точки зрения права РФ.