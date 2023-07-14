Памфилова рассказала о работе недругов России по "сносу" президентских выборов
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила в эфире "Радио Sputnik", что работа по дискредитации предстоящих в 2024 году президентских выборов уже началась.
"Я знаю, я могу ответственно сказать, какая уже сейчас идет лихорадочная, интенсивная работа по сносу выборов президента", - заявила глава ЦИК России.
По ее словам, этим занимаются "враги, которые нас желают уничтожить, кто понимает, как много от этого зависит".
"Работают сбежавшие крысы и те, кто вместе с ними, работают те, кому приказали здесь остаться, и они далеко не спящие, они затаившиеся, они работают", - указала Памфилова.
"Я уверена, что мы справимся, но легко не будет. Поэтому я всегда говорю: ребята, мы должна работать на опережение, а не плестись в хвосте повестки", - добавила глава ЦИК.
Напомним, очередные выборы президента должны пройти в марте следующего года. По словам Эллы Памфиловой, около 30 регионов смогут использовать на них онлайн-голосование.