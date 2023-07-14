Депутат Госдумы высказался о своем состоянии после аварии

Заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов прокомментировал сообщения о том, что он попал в ДТП около аэропорта Шереметьево, в результате которого получил перелом плечевой кости. Отвечая на вопрос «Ленты.ру» о своем состоянии, парламентарий отметил, что начал занятия по фехтованию.