Депутат Госдумы высказался о своем состоянии после аварии
Заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов прокомментировал сообщения о том, что он попал в ДТП около аэропорта Шереметьево, в результате которого получил перелом плечевой кости. Отвечая на вопрос «Ленты.ру» о своем состоянии, парламентарий отметил, что начал занятия по фехтованию.
«Я уже приступил к изучению фехтования», — сказал парламентарий, отвечая на вопрос корреспондента «Ленты.ру» о состоянии здоровья после ДТП.
Ранее стало известно, что зампред Госдумы Борис Чернышов сломал руку в ходе ДТП около столичного аэропорта Шереметьево. Уточнялось, что депутат получил перелом плечевой кости. Согласно имеющейся информации, авария произошла вечером в четверг, 13 июля, когда автомобиль Чернышова двигался по Шереметьевскому шоссе.
Сам Чернышов в своем Telegram-канале подтвердил эту информацию.