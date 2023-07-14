Толстой заявил, что закон о запрете смены пола не имеет обратной силы

"Обратной силы у нас закон не имеет. Все, что касается всех двух с лишним тысяч случаев, когда это было сделано, в соответствии с приказом Минздрава обратно не отзывают ничего. Если, допустим, человек, сменивший пол, вступил в брак, и его супруг считает это основанием для расторжения брака, то брак может быть расторгнут. Это не имеет отношения к закону, но это можно сделать по согласованию сторон, если человека ввели в заблуждение, например", - пояснил Толстой.