Госдума поддержала повышение предельного возраста пребывания в запасе военнообязанных

Поправки о повышении предельного возраста пребывания в запасе для некоторых категорий граждан, имеющих воинские звания, были одобрены Госдумой. Об этом сообщает ТАСС.

Инициатива была представлена группой депутатов под председательством главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова еще в ноябре 2022 года. В январе палата приняла документ в первом чтении. Изначально предложение заключалось в том, чтобы граждане России, находящиеся на срочной службе или в запасе, могли поступить на контрактную службу для участия в операциях ВС РФ заграницей.

В дальнейшем инициатива была переработана. Теперь предлагается установить новые предельные возрасты пребывания в запасе для граждан со званиями солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов. Предельный возраст для первой категории военнообязанных будет повышен с 35 до 40 лет, для второй - с 45 до 50 лет, а для третьей - с 50 до 55 лет.

Также предлагается увеличить предельный возраст пребывания в запасе для запасников мобилизационного резерва. Теперь для граждан с высшими офицерскими званиями этот возраст составит 65 лет (в настоящее время - 60 лет), для младших офицеров - 60 лет (55 лет), а для других званий - 55 лет (45 лет). Предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве для этих граждан станется прежним - 70 лет.