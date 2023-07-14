РФ закрывает консульское агентство Польши в Смоленске

Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился закрыть консульское агентство Польши в Смоленске. Соответствующий документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

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«Принять предложение МИД России о закрытии в городе Смоленске консульского агентства Республики Польша с консульским округом, включающим территорию Смоленской области», — говорится в документе.

Теперь МИД РФ должен уведомить Варшаву об отзыве согласия российских властей на работу агентства в Смоленске.

Напомним, что дипломатические отношения двух стран стали ухудшаться после начала спецоперации на Украине. В марте 2022 года Варшава заморозила счета посольства России в Варшаве и изъяла часть недвижимости. После этого Москва ответила аналогичными мерами и заблокировала счета посольства Польши.

Позднее, 29 апреля 2023 года власти Варшавы прибыли в школу при посольстве РФ, заблокировали ворота и начали процесс изъятия здания. Диппредставительство России заявило, что готово к разрыву дипломатических отношений двух стран.