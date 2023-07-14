РФ закрывает консульское агентство Польши в Смоленске
Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился закрыть консульское агентство Польши в Смоленске. Соответствующий документ опубликовали на официальном портале правовой информации.
«Принять предложение МИД России о закрытии в городе Смоленске консульского агентства Республики Польша с консульским округом, включающим территорию Смоленской области», — говорится в документе.
Теперь МИД РФ должен уведомить Варшаву об отзыве согласия российских властей на работу агентства в Смоленске.
Напомним, что дипломатические отношения двух стран стали ухудшаться после начала спецоперации на Украине. В марте 2022 года Варшава заморозила счета посольства России в Варшаве и изъяла часть недвижимости. После этого Москва ответила аналогичными мерами и заблокировала счета посольства Польши.
Позднее, 29 апреля 2023 года власти Варшавы прибыли в школу при посольстве РФ, заблокировали ворота и начали процесс изъятия здания. Диппредставительство России заявило, что готово к разрыву дипломатических отношений двух стран.
10 мая стало известно об изъятии польской прокуратурой заблокированных ранее средств на банковских счетах российского посольства. Представитель РФ Мария Захарова подчеркивала, что Москва может пойти на ассиметричные ответные меры.