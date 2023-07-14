Захарова ответила на заявление ООН о падении ракеты в экономической зоне РФ

Данных, подтверждающих, что запущенная КНДР 12 июля ракета упала в исключительной экономической зоне России, пока нет. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Во-вторых, обнадеживает появление у ООН возможности определять направление полета ракет. Учитывая такую определенность и оперативность, надеемся на скорое получение от Секретариата долгожданного ответа на вопрос: кто обстреливает Запорожскую АЭС?» — добавила дипломат.

Так Захарова ответила на заявление помощника генсека ООН Халеда Хиари. Ранее он сообщил, что в море в исключительной экономической зоне России упала межконтинентальная баллистическая ракета Северной Кореи.