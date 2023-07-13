Грушко прокомментировал итоги саммита НАТО в Вильнюсе

По мнению дипломата, саммит НАТО в Вильнюсе «закатал в асфальт» последние надежды европейцев на автономию.

Грушко отметил, что НАТО не может существовать без противника, альянс поддерживает конфронтацию в мире за счет своего расширения.

По его мнению, руководство альянса отчетливо понимает, что прием Украины в организацию приведет к катастрофическим последствиям и не укрепит безопасность блока.

«Присоединение Швеции к НАТО — это лишь вопрос времени», - заметил дипломат.

Западные страны, резюмировал Грушко, продолжат держать перед Украиной «морковку евро- и натоперспективы» для управления процессами внутри страны.

Ранее Грушко сообщил, что Москва потребует от лидеров европейских стран обеспечить беспрепятственный транзит грузов в Калининград в рамках заключенных ранее соглашений.