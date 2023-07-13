Грушко прокомментировал итоги саммита НАТО в Вильнюсе
Замглавы МИД РФ Александр Грушко прокомментировал итоги двухдневного саммита НАТО в Литве. Об этом пишет ТАСС.
По мнению дипломата, саммит НАТО в Вильнюсе «закатал в асфальт» последние надежды европейцев на автономию.
Грушко отметил, что НАТО не может существовать без противника, альянс поддерживает конфронтацию в мире за счет своего расширения.
По его мнению, руководство альянса отчетливо понимает, что прием Украины в организацию приведет к катастрофическим последствиям и не укрепит безопасность блока.
«Присоединение Швеции к НАТО — это лишь вопрос времени», - заметил дипломат.
Западные страны, резюмировал Грушко, продолжат держать перед Украиной «морковку евро- и натоперспективы» для управления процессами внутри страны.
Ранее Грушко сообщил, что Москва потребует от лидеров европейских стран обеспечить беспрепятственный транзит грузов в Калининград в рамках заключенных ранее соглашений.
Дипломат пояснил, что ранее удалось добиться запуска железнодорожного транзита. Вместе с тем, его недостаточно для полноценного обеспечения региона товарами.