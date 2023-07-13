В Госдуме назвали возможные сроки рассмотрения проекта о призывном возрасте

В Госдуме назвали сроки рассмотрения проекта о призывном возрасте
Госдума на следующей неделе может приступить к рассмотрению законопроекта о поэтапном повышении призывного возраста. Об этом РИА Новости сообщил руководитель комитета нижней палаты по обороне Андрей Картаполов. С подобной инициативой в декабре 2022 года выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Картаполову был задан вопрос, может ли законопроект быть рассмотрен депутатами во втором чтении на следующей неделе.
Может, — ответил парламентарий.
О внесении законопроекта, изменяющего возрастные рамки призыва на срочную службу в армию стало известно 13 марта.
Законопроект предполагает поэтапное повышение возраста призыва на срочную службу до 21 года. Так, в 2024 году в армию будут призывать россиян в возрасте от 19 до 30 лет, в 2025-м — от 20 до 30 лет и, наконец, в 2026 году — от 21 года до 30 лет. В пояснительной записке отмечалось, что это позволит выпускникам спокойно готовиться к экзаменам для поступления в вузы и не отвлекаться на получение медицинских справок для отсрочки от армии.
Проект был принят Госдумой в первом чтении 14 июня.
Ранее Картаполов заявлял, что повышение призывного возраста позволит «обменять тухлую справку уклониста на честный военный билет».