В Госдуме назвали возможные сроки рассмотрения проекта о призывном возрасте

Законопроект предполагает поэтапное повышение возраста призыва на срочную службу до 21 года. Так, в 2024 году в армию будут призывать россиян в возрасте от 19 до 30 лет, в 2025-м — от 20 до 30 лет и, наконец, в 2026 году — от 21 года до 30 лет. В пояснительной записке отмечалось, что это позволит выпускникам спокойно готовиться к экзаменам для поступления в вузы и не отвлекаться на получение медицинских справок для отсрочки от армии.