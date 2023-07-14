Песков прокомментировал слова Шольца о нежелании идти в турпоход с Путиным

Президент РФ Владимир Путин не пошел бы в поход в Альпы с канцлером ФРГ Олафом Шольцем , так как отдыхает только в России . Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков .

"Я не знаю, что бы было. Вы знаете, куда Путин ходит в турпоходы, где он проводит свои редкие дни отдыха. Это однозначно не в Альпах, это у нас в стране", – прокомментировал реплику Шольца Песков.

Ранее Шольц заявил в беседе с журналистами, что не пошел бы в поход в Альпы с Путиным, однако сделал бы это с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Испании Педро Санчесом. В 2021 году Путин отправился на отдых в Сибирь. Президент России провел ночь в палатке и встретил маралов. Российского лидера сопровождал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.