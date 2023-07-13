Захарова прокомментировала запрет Киева исполнять песни на русском языке

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала запрет киевского горсовета на включение и исполнение песен на русском языке в публичных местах. Об этом Захарова написала в своём Telegram-канале.

Согласно замечанию Захаровой, «жертвы киевского режима» могут обойти запрет с помощью «сурдоперевода» или «пения про себя».

«Есть альтернативные варианты для жертв киевского режима: Петь про себя. Насвистывать. Сурдоперевод. Ну или как на видео», – написала она.

В качестве иллюстрации своих слов Захарова показала видео, на котором был исполнен «В траве сидел кузнечик», но с переставленными в другом порядке слогами.