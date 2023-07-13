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Захарова прокомментировала решение Парижа поставить Украине ракеты SCALP

Представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью журналу «Международная жизнь» прокомментировала поставки ракет SCALP, кассетных боеприпасов и других вооружений Киеву со стороны Запада.

Захарова прокомментировала решение Франции поставить Украине ракеты SCALP
© РИА Новости

Захарова заявила, что российские ЗРК успешно сбивают британские ракеты Storm Shadow. Французские снаряды являются аналогом этих ракет, следовательно, Россия сможет противостоять этой угрозе.

Вместе с тем, пояснила дипломат, решение Парижа по отправке ракет ВСУ в Москве воспринимается, как очередной и вполне осознанный шаг к эскалации украинского конфликта.

AFP: Франция уже поставила Украине ракеты SCALP

По словам Захаровой, «на прошлой неделе весь мир был шокирован объявленным решением США поставить киевскому режиму кассетные боеприпасы».

В частности, уточнила представитель МИД, против поставки высказались в Испании, Италии, Соединенном Королевстве и других государствах.

Россия осознает риски применения снарядов и ракет этого типа и поэтому не применяет их, заметила Захарова. В том случает, добавила она, если украинские военные все же используют их, Москва будет вынуждена дать сопоставимый ответ.

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