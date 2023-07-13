Захарова прокомментировала решение Франции поставить Украине ракеты SCALP

Захарова прокомментировала решение Парижа поставить Украине ракеты SCALP
Представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью журналу «Международная жизнь» прокомментировала поставки ракет SCALP, кассетных боеприпасов и других вооружений Киеву со стороны Запада.
Захарова заявила, что российские ЗРК успешно сбивают британские ракеты Storm Shadow. Французские снаряды являются аналогом этих ракет, следовательно, Россия сможет противостоять этой угрозе.
Вместе с тем, пояснила дипломат, решение Парижа по отправке ракет ВСУ в Москве воспринимается, как очередной и вполне осознанный шаг к эскалации украинского конфликта.
По словам Захаровой, «на прошлой неделе весь мир был шокирован объявленным решением США поставить киевскому режиму кассетные боеприпасы».
В частности, уточнила представитель МИД, против поставки высказались в Испании, Италии, Соединенном Королевстве и других государствах.
Россия осознает риски применения снарядов и ракет этого типа и поэтому не применяет их, заметила Захарова. В том случает, добавила она, если украинские военные все же используют их, Москва будет вынуждена дать сопоставимый ответ.