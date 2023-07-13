Путин: многие страны Европы начали отказываться от украинского зерна

Многие страны Европы начали отказываться от украинского зерна, став дискриминировать его. Об этом на Форуме будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир» заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

Он напомнил, что из всего объема зерна, который вывезли с территории Украины, только три процента попали в беднейшие страны мира, все остальное же оказалось «в сытой и благополучной Европе».

«Но многие европейские страны начали отказываться от украинских зерновых, они начали дискриминировать украинское зерно, не мы», — отметил Путин.