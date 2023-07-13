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Путин: Россия подумает о продлении зерновой сделки

Президент России Владимир Путин рассказал в эфире канала «Россия 24», что Москва подумает о продлении зерновой сделки. Он добавил, что для этого «есть еще пара дней», пишет РИА «Новости».

Путин: Россия подумает о продлении зерновой сделки
© РИА Новости

Глава государства отметил, что Россия продлит зерновую сделку только тогда, когда будут выполнены данные ей обещания.

Путин подчеркнул, что Россия может приостановить участие в инициативе, и вернуться в нее, только когда обещанные условия будут исполнены.

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Президент напомнил, что пока Россия не получила ничего в рамках этих договоренностей. По его оценке, такое положение вещей является «игрой в одни ворота».

Сотрудники ООН искренне стараются, чтобы западные страны начали исполнять условия зерновой сделки, заметил глава государства.

«Но у них ничего не получается. Потому что западные страны не собираются исполнять данных обещаний», - уточнил президент.

Путин пояснил, что не видел письма генсека ООН Антониу Гутерриша по зерновой сделке.

Напомним, что ранее в офисе генсека ООН заявили об отправке российскому лидеру письма с предложением по зерновой сделке. В офисе пояснили, что в нем идет речь об альтернативном решении проблемы с Россельхозбанком.

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