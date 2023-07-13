Путин: Россия подумает о продлении зерновой сделки

Президент России Владимир Путин рассказал в эфире канала «Россия 24», что Москва подумает о продлении зерновой сделки. Он добавил, что для этого «есть еще пара дней», пишет РИА «Новости».

Глава государства отметил, что Россия продлит зерновую сделку только тогда, когда будут выполнены данные ей обещания.

Путин подчеркнул, что Россия может приостановить участие в инициативе, и вернуться в нее, только когда обещанные условия будут исполнены.

Президент напомнил, что пока Россия не получила ничего в рамках этих договоренностей. По его оценке, такое положение вещей является «игрой в одни ворота».

Сотрудники ООН искренне стараются, чтобы западные страны начали исполнять условия зерновой сделки, заметил глава государства.

«Но у них ничего не получается. Потому что западные страны не собираются исполнять данных обещаний», - уточнил президент.

Путин пояснил, что не видел письма генсека ООН Антониу Гутерриша по зерновой сделке.