Захарова прокомментировала отсутствие результатов расследования о кокаине в Белом доме

Секретная Служба США закрыла дело об обнаружении кокаина на территории Белого дома. Следователи не смогли определить его владельца. Захарова сравнила это с расследованием отравления Скрипалей в 2018 году.

"Такое дело нельзя раскрыть по фотографии дохлых уток в пруду за пару дней. Тут дело мудреное, можно и на самих себя выйти", - подчеркнула она в своем Telegram-канале.

Ранее в четверг канал CNN сообщил, что сотрудники Секретной службы США изучили журналы посетителей и записи с камер наблюдения. Однако им не удалось идентифицировать подозреваемого среди сотен людей, которые посещали западное крыло за несколько дней до обнаружения кокаина. Также не удалось точно определить момент или сутки, когда кокаин был оставлен в камере хранения Белого дома.