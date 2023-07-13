Путин назвал одну из причин начала спецоперации

Президент России Владимир Путин заявил, что возможное вступление Украины в НАТО создаст угрозу безопасности России. Об этом пишет ТАСС.

Глава государства отметил, что возможное вступление Украины в НАТО стало одной из причин СВО.

Президент уточнил, что членство в альянсе не повысит безопасность самой Украины.

Кроме того, Путин высказался о военной технике, поставляемой Украине западными странами.

«Поставляемые Киеву ракеты наносят ущерб РФ, но ничего критического [не повреждают]», - заметил президент.

Путин сообщил также, что РФ только с 4 июня уничтожила 311 украинских танков, из них минимум треть - западные. Он добавил, что сами украинцы не желают садиться в западные танки, так как они горят сильнее советских.

Новые поставки вооружений Украине будут только сильнее разжигать конфликт - пояснил глава государства.

РФ не против обсуждения гарантий безопасности Украины, но не в ущерб своей безопасности, констатировал президент.