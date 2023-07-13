Путин назвал одну из причин начала спецоперации

Путин: членство Украины в НАТО создаст угрозу безопасности России
Президент России Владимир Путин заявил, что возможное вступление Украины в НАТО создаст угрозу безопасности России. Об этом пишет ТАСС.
Глава государства отметил, что возможное вступление Украины в НАТО стало одной из причин СВО.
Президент уточнил, что членство в альянсе не повысит безопасность самой Украины.
Кроме того, Путин высказался о военной технике, поставляемой Украине западными странами.
«Поставляемые Киеву ракеты наносят ущерб РФ, но ничего критического [не повреждают]», - заметил президент.
Путин сообщил также, что РФ только с 4 июня уничтожила 311 украинских танков, из них минимум треть - западные. Он добавил, что сами украинцы не желают садиться в западные танки, так как они горят сильнее советских.
Новые поставки вооружений Украине будут только сильнее разжигать конфликт - пояснил глава государства.
РФ не против обсуждения гарантий безопасности Украины, но не в ущерб своей безопасности, констатировал президент.
В проекте стамбульского соглашения очень подробно были оговорены гарантии безопасности Украины, уточнил Путин. По его словам, РФ считала в целом приемлемым проект стамбульского соглашения с Украиной.