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Путин оценил ущерб России от украинских ракет

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что поставляемые украинской стороне ракеты наносят ущерб России, но ничего критичного в зоне боевых действий не происходит. Об этом сообщает ТАСС.

Путин оценил ущерб России от украинских ракет
© РИА Новости

По его словам, российская сторона видит, сколько надежд Украина возлагала на поставку ракет дальнего радиуса действия.

«Да, они (поставленные ракеты) ущерб наносят, но ничего критического в зоне боевых действий не происходит с использованием этих ракет», — считает Путин.

До этого официальный представитель госдепа Мэттью Миллер заявил, что США, несмотря на отсутствие в данный момент решения по поставке Киеву оперативно-тактических ракет ATACMS, являются первыми по отправке на Украину военной помощи в целом.

Путин назвал одну из причин начала спецоперации

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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