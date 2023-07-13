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Путин рассказал про обещанные Украине гарантии безопасности

Украина сама отказалась от гарантий безопасности, которые были закреплены в проекте соглашений по итогам встречи в Стамбуле. Об этом заявил президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости.

Путин рассказал про обещанные Украине гарантии безопасности
©  Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

По словам главы государства, обещанные гарантии безопасности были очень подробно изложены в документе, которые Киев в итоге «выбросил в мусорное ведро».

«Мы не против обсуждения вопросов подобного рода. Но при условии обеспечения безопасности Российской Федерации», — добавил Путин.

Ранее российский президент заявил, что Москва не получила никаких выгод от заключенной с Украиной зерновой сделки и больше не намерена продлевать соглашения.

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