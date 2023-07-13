Владимир Путин назвал «формулу счастья»

Президент России Владимир Путин на Форуме будущих технологий рассказал о том, что такое счастье в его понимании. Видеоролик опубликовал ТАСС в своем Telegram-канале.

«Счастье в том, чтобы заниматься делом, которому ты посвятил свою жизнь», - подчеркнул президент.

Владимир Путин также поделился секретом, как он приходит к совершенно неожиданным решениям.

«Я думаю об этом постоянно. Днем и ночью. Засыпаю - думаю об этом, просыпаюсь - думаю об этом»