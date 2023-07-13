Владимир Путин назвал «формулу счастья»
Президент России Владимир Путин на Форуме будущих технологий рассказал о том, что такое счастье в его понимании. Видеоролик опубликовал ТАСС в своем Telegram-канале.
«Счастье в том, чтобы заниматься делом, которому ты посвятил свою жизнь», - подчеркнул президент.
Владимир Путин также поделился секретом, как он приходит к совершенно неожиданным решениям.
«Я думаю об этом постоянно. Днем и ночью. Засыпаю - думаю об этом, просыпаюсь - думаю об этом»
Ранее глава государства сообщил о том, что в стране будут запущены новые нацпроекты. В частности, значительное внимание будет уделено беспилотникам.
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