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Владимир Путин назвал «формулу счастья»

Президент России Владимир Путин на Форуме будущих технологий рассказал о том, что такое счастье в его понимании. Видеоролик опубликовал ТАСС в своем Telegram-канале.

Владимир Путин назвал «формулу счастья»
© РИА Новости

«Счастье в том, чтобы заниматься делом, которому ты посвятил свою жизнь», - подчеркнул президент.

Владимир Путин также поделился секретом, как он приходит к совершенно неожиданным решениям.

«Я думаю об этом постоянно. Днем и ночью. Засыпаю - думаю об этом, просыпаюсь - думаю об этом»

Ранее глава государства сообщил о том, что в стране будут запущены новые нацпроекты. В частности, значительное внимание будет уделено беспилотникам.

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