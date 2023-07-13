Путин на Форуме будущих технологий: Главное

Президент России Владимир Путин во время выступления на Форуме будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир» сделал ряд заявления. «Рамблер» отобрал самые важные.

Собственный путь державы

Президент отметил, что главы государств и правительств ряда стран «устроили России технологическую блокаду, но РФ не сдастся и будет идти только вперед, своим собственным путем, но ни от кого не изолируясь».

Риски зависимости от зарубежных технологий

Зависимость от зарубежных технологий, пояснил президент, несет серьезные угрозы для нацбезопасности, РФ покупала технологии за рубежом как в супермаркете, но теперь нужные выводы сделаны.

В частности, есть понимание, что Россия должна обладать собственными компетенциями в критически важных отраслях для развития страны.

Вместе с тем, держава не собирается замыкаться в себе, страна будет развивать взаимовыгодные научные альянсы с другими государствами.

Новые нацпроекты, программы и принципы работы

Владимир Путин подчеркнул, что до 2030 года необходимо подготовить новый нацпроект по формированию экономики данных. Он добавил, что ключевыми пунктами проекта являются хранение данных, передача данных и их безопасность.

«Перевести всю экономику и управление на качественно новые принципы работы на основе больших данных - наша принципиальная задача», - заметил президент.

Владимир Путин рассказал, что страна возобновит программу возобновлении мегагрантов для исследователей. Он пояснил, что поручил кабмину и Госдуме заложить финансирование до 2026 года.

Глава государства отметил, что до 1 сентября следует утвердить нацпроект по беспилотникам. Кроме того, его нужно учесть в бюджете как приоритет.

По оценке президента, облик национальных экономик в дальнейшем будут определять квантовые технологии.

Развитие промышленности

Путин отметил, что России важно «раскрутить» микроэлектронную промышленность.

Глава государства заметил, что в последние годы интерес молодежи к инженерным профессиям увеличился в разы.