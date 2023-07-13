Путин назвал зависимость от зарубежных технологий угрозой нацбезопасности

Зависимость от зарубежных технологий несет угрозу национальной безопасности России и способна привести к ослаблению или утрате суверенитета государства. Такое заявление во время пленарного заседания Форума будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир» сделал президент РФ Владимир Путин , передают «Известия».

«Очевидно, что зависимость в этой сфере означает серьезные угрозы для национальной безопасности, ослабление, а то и утрату суверенитета страны. Мы должны, безусловно, думать над этим и смотреть в будущее», — сказал он.

По словам Путина, многие страны пытались «посадить» Россию на зарубежные платформы и стандарты, но «в какой-то момент перед ней плотно затворили дверь и повесили вывеску "закрыто"» и РФ сделала выводы. При этом он признал, что созависимость неизбежна, но «между общими словами об открытости и собственной рубашке, которая ближе к телу, разница есть».