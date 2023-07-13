Путин: для России важно раскрутить микроэлектронную промышленность
Президент России Владимир Путин во время выступления на Форуме технологий будущего заявил, что стране следует развивать собственную микроэлектронную промышленность. Об этом пишет РИА «Новости».
«Для России важно раскрутить микроэлектронную промышленность», - подчеркнул президент.
Ранее Путин подчеркнул, что зависимость от зарубежных технологий несет серьезные угрозы для нацбезопасности, ослабление и утрату суверенитета страны.
Глава государства отметил, что страна сделала многое, чтобы изменить положение дел. Вместе с тем, предстоит сделать еще больше.
Рамблер: главные новости