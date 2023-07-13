Путин: Россия будет идти вперед собственным путем

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Форума технологий будущего сделал ряд важных заявлений. В частности, глава государства подчеркнул, что страна не сдастся и будет идти вперед собственным путем. Об этом пишет РИА «Новости».

«Правящие элиты некоторых стран устроили России технологическую блокаду, но Россия не сдастся и будет идти вперед своим путем, не изолируясь от мира», - подчеркнул Путин.

Зависимость от зарубежных технологий несет серьезные угрозы для нацбезопасности, ослабление и утрату суверенитета страны, подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что страна покупала многие критические технологии мы покупали в «супермаркете» готовых и кем-то произведенных решений.

В какой-то момент перед Россией «закрыли двери и повесили табличку "закрыто"», однако РФ извлекла уроки, - заметил президент.

«Сделано немало, чтобы изменить положение дел. Но нужно идти дальше», — добавил Владимир Путин.

Россия намерена расширять равноправное сотрудничество, научные альянсы с другими государствами, пояснил президент.

По мнению главы государства, перевод экономики РФ, соцсферы и органов власти на новую модель управления на основе больших данных является принципиальной задачей.

Путин заметил, что следует подготовить новый нацпроект до 2030 года по формированию экономики данных.