Путин: Россия будет идти вперед собственным путем
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Форума технологий будущего сделал ряд важных заявлений. В частности, глава государства подчеркнул, что страна не сдастся и будет идти вперед собственным путем. Об этом пишет РИА «Новости».
«Правящие элиты некоторых стран устроили России технологическую блокаду, но Россия не сдастся и будет идти вперед своим путем, не изолируясь от мира», - подчеркнул Путин.
Зависимость от зарубежных технологий несет серьезные угрозы для нацбезопасности, ослабление и утрату суверенитета страны, подчеркнул президент.
Глава государства отметил, что страна покупала многие критические технологии мы покупали в «супермаркете» готовых и кем-то произведенных решений.
В какой-то момент перед Россией «закрыли двери и повесили табличку "закрыто"», однако РФ извлекла уроки, - заметил президент.
«Сделано немало, чтобы изменить положение дел. Но нужно идти дальше», — добавил Владимир Путин.
Россия намерена расширять равноправное сотрудничество, научные альянсы с другими государствами, пояснил президент.
По мнению главы государства, перевод экономики РФ, соцсферы и органов власти на новую модель управления на основе больших данных является принципиальной задачей.
Путин заметил, что следует подготовить новый нацпроект до 2030 года по формированию экономики данных.
Кроме того, подчеркнул президент, до 1 сентября текущего года необходимо утвердить нацпроект по беспилотникам и учесть его как приоритет в бюджете.