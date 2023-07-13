Путин пошутил про «всемогущее правительство России»

«Даже всемогущее правительство России не может отменить науку. И нет никакой необходимости так думать. Вот здесь сидит вице-премьер [РФ Дмитрий] Чернышенко. Может, вы скажете о намерениях правительства? Есть ли у вас планы отмены науки?» — спросил Путин, на что Чернышенко ему ответил отрицательно.