Климов сравнил прошедший в Вильнюсе саммит НАТО с шоу

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Одной из основной тем обсуждения на саммите стало возможное вступление Украины в НАТО. В первый день встречи было принято заявление, в котором, в частности, утверждается, что будущее Киева лежит в евроатлантической интеграции. Однако украинский президент Владимир Зеленский возмутился неготовностью членов НАТО принимать решение о сроках приглашения Киева в альянс. Он назвал такую позицию абсурдной и беспрецедентной, отметив «странность» формулировки об «условиях» для присоединения страны к НАТО.

Комментируя прошедшее мероприятие, Климов отметил, что «оно не отличается по большому счету от какого-то шоу или театрального действия, потому что решения в Вильнюсе не принимались».

«Туда приехали люди для того, чтобы создать визуальный эффект того, что НАТО — это коллегиальный орган и от этих саммитов что-то зависит», — сказал сенатор в эфире «Вместе-РФ».

По его словам, на самом деле все решения уже давно были сформулированы.

«И каждое из действующих лиц — они просто-напросто создавали соответствующую картинку, которую потом должны были тиражировать по всему миру. Вот этот человек — (генсек НАТО Йенс) Столтенберг — от него ничего не зависит», — отметил Климов, добавив, что также ничего не зависит и от Зеленского, и от людей, с которыми он контактировал на саммите.