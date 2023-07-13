Госдума приняла поправку о расторжении брака в случае смены пола

Госдума на пленарном заседании в четверг, 13 июля, поддержала поправку к законопроекту о смене пола, по которой брак считается аннулированным в случае смены пола одним из супругов. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно поправке, ст. 16 Семейного кодекса РФ, которая устанавливает основания для прекращения брака, дополняется нормой, по которой брак могут прекратить из-за «внесения изменения в запись акта гражданского состояния об изменении пола одним из супругов».

Как отметил зампред комитета по охране здоровья Сергей Леонов, брак будут аннулировать во всех случаях, когда супруг или оба супруга сменили пол.

Отметим, что на заседании в четверг депутаты также приняли во втором чтении законопроект о запрете смены пола. Документ внесли депутаты всех пяти думских фракций во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным в мае, а в июне приняли в первом чтении.