Бондарев заявил, что Россия готова ответить на угрозы безопасности в космосе
Россия выступает против милитаризации космического пространства, но при угрозах собственной безопасности готова незамедлительно ответить на них. Об этом заявил председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
По итогам саммита НАТО в Вильнюсе, страны альянса опубликовали декларацию, в которой, в частности, говорится о необходимости ускорить интеграцию космоса в систему коллективной безопасности. Это предусматривает проведение совместных учений и операций.
«Россия в первую очередь и кровно заинтересована в сохранении безопасного использования космического пространства и беспрепятственного доступа к нему всего человечества. Что касается враждебных действий в космосе, то Россия исторически выступала за мирное его освоение. Однако, если что-то будет угрожать интересам российской безопасности, то РФ будет незамедлительно действовать. И у Запада на это разрешения спрашивать не будет», — сказал Бондарев ТАСС.
По его словам, Москва выступает за неукоснительное следование договору о космосе 1967 года и против милитаризации космического пространства.
«Фактически этим договором и обеспечивается реальная коллективная (всемирная) безопасность в космическом пространстве, но никак не убогими и односторонними усилиями лишь членов НАТО», — отметил сенатор.
Он также подчеркнул, что Россию нельзя запугать заявлениями о применении статьи 5 Вашингтонского договора, которая предусматривает создание системы коллективной защиты, так как подобные выпады и действия «чреваты прямым военным столкновением, и они это прекрасно осознают».