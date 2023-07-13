Бондарев заявил, что Россия готова ответить на угрозы безопасности в космосе

«Россия в первую очередь и кровно заинтересована в сохранении безопасного использования космического пространства и беспрепятственного доступа к нему всего человечества. Что касается враждебных действий в космосе, то Россия исторически выступала за мирное его освоение. Однако, если что-то будет угрожать интересам российской безопасности, то РФ будет незамедлительно действовать. И у Запада на это разрешения спрашивать не будет», — сказал Бондарев ТАСС.