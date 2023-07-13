Бабаков сравнил отношения Сербии и НАТО с дружбой заложника и террориста

Заявление НАТО о «полезности» развития отношений с Сербией выглядит как дружба террориста и заложника, именно альянс 24 года назад проводил циничную военную операцию против Югославии. Об этом 13 июля написал в своих соцсетях заместитель председателя Государственной Думы Александр Бабаков.

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Как писала «Парламентская газета», 11-12 июля в Вильнюсе прошел саммит НАТО, на котором было принято коммюнике альянса. В частности, в ней утверждается, что развитие отношений НАТО и Сербии будет выгодно как Белграду, так и всему региону. При этом заявлено также о поддержке диалога сербских властей с Приштиной для достижения устойчивого политического решения.

«Заявление НАТО про «полезность укрепления отношений между НАТО и Сербией» выглядит как дружба террориста и заложника», — подчеркнул Бабаков, напомнив, что в результате вторжения НАТО в Югославию погибли не менее 4 тысяч человек, а материальный ущерб составил до 100 миллиардов долларов.

В этой связи депутат констатировал, что военный блок не принес извинения Сербии по этому поводу, но при этом заявляется о «дружбе» с народом страны.

«Складывается впечатление, что американское руководство североатлантического альянса пытается вызвать у сербского народа чувство так называемого «стокгольмского синдрома», — предположил законодатель.

Парламентарий выразил уверенность в том, что сербский народ не купится на такие манипулятивные технологии, поскольку осознает, кто является истинным другом Белграда.