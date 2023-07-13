Лавров: Запад не способен осознать преступность поставок кассетных боеприпасов Украине
Запад действует только по своим представлениям о собственной выгоде, и ничто не способно помочь ему осознать преступность поставок кассетных боеприпасов на Украину. Об этом заявил в четверг журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Я не думаю, что что-либо вообще может помочь Западу осознать преступность или контрпродуктивность или нелегитимность того, что они порой делают. Запад будет решать конкретные вопросы в зависимости от политической целесообразности на тот или иной момент. Это вот и есть те самые правила, на которых он хочет, чтобы миропорядок был основан, и которые меняются от случая к случаю", - ответил он на вопрос о том, может ли опыт пострадавших от кассетных боеприпасов южноазиатских стран помочь Западу осознать преступность его действий.
Лавров напомнил, что с серьезными последствиями применения этого типа снарядов во время антиколониальных войн столкнулись и Лаос, и Камбоджа.
"Разминирование по-прежнему продолжается. Лаосу мы активно помогаем, тренируем саперов для Лаоса регулярно и в большом количестве, и наши технологии активно используются", - указал министр.
Он обратил внимание, что обсуждал решение США направить кассетные боеприпасы на Украину с лаосским коллегой Салёмсаем Коммаситом, и МИД Лаоса сделал соответствующее заявление, в котором предостерег от подобных рискованных шагов.