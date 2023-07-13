"Я не думаю, что что-либо вообще может помочь Западу осознать преступность или контрпродуктивность или нелегитимность того, что они порой делают. Запад будет решать конкретные вопросы в зависимости от политической целесообразности на тот или иной момент. Это вот и есть те самые правила, на которых он хочет, чтобы миропорядок был основан, и которые меняются от случая к случаю", - ответил он на вопрос о том, может ли опыт пострадавших от кассетных боеприпасов южноазиатских стран помочь Западу осознать преступность его действий.