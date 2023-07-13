Лавров допустил подписание Россией протокола к договору о безъядерной зоне в ЮВА
Россия готова подписать протокол к договору о зоне, свободной от ядерного оружия, в Юго-Восточной Азии вместе с другими странами - постоянными членами СБ ООН "при оговорке", что все участники этого документа будут выполнять его требования об отказе на разработку и размещение каких-либо элементов ядерного оружия. Об этом заявил в четверг журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам совещания "Россия - АСЕАН".
Главу МИД РФ попросили прокомментировать заявление внешнеполитического ведомства Индонезии о том, что в ходе проходящих министерских встреч АСЕАН страны ассоциации попросят Россию и другие ядерные державы присоединиться к договору о зоне в Юго-Восточной Азии, свободной от ядерного оружия.
"Это старая тема, договор заключен давно. И речь идет не о присоединении России к договору, речь идет о протоколе к этому договору, который приглашает ядерные государства подписать этот протокол и тем самым предоставить гарантии участникам договора, - сказал он. - Мы готовы такую подпись поставить вместе с другими странами - постоянными членами СБ при одной оговорке. Она гласит буквально следующее: что мы предоставляем гарантии всем участникам договора о зоне свободной от ядерного оружия в Юго-Восточной Азии при условии, что все участники этого договора будут выполнять его требования: не иметь, не разрабатывать, не размещать у себя какие-либо элементы ядерного оружия. Это по-моему совершенно очевидные вещи".