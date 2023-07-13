Лавров допустил подписание Россией протокола к договору о безъядерной зоне в ЮВА

"Это старая тема, договор заключен давно. И речь идет не о присоединении России к договору, речь идет о протоколе к этому договору, который приглашает ядерные государства подписать этот протокол и тем самым предоставить гарантии участникам договора, - сказал он. - Мы готовы такую подпись поставить вместе с другими странами - постоянными членами СБ при одной оговорке. Она гласит буквально следующее: что мы предоставляем гарантии всем участникам договора о зоне свободной от ядерного оружия в Юго-Восточной Азии при условии, что все участники этого договора будут выполнять его требования: не иметь, не разрабатывать, не размещать у себя какие-либо элементы ядерного оружия. Это по-моему совершенно очевидные вещи".