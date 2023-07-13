Лавров: Консультации по цифровому сотрудничеству Россия - АСЕАН станут регулярными

Консультации по вопросам цифрового сотрудничества России и стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) будут проводиться на регулярной основе. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров журналистам.

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"Отметили успешное проведение в феврале этого года встречи министров, отвечающих за научно-технологическое развитие, а также первые в истории Россия - АСЕАН консультации по цифровому сотрудничеству, которые состоялись буквально в прошлом месяце. Договорились сделать эту тематику регулярной в нашем взаимодействии", - рассказал дипломат об итогах министерской встречи на полях саммита в Джакарте.

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Глава внешнеполитического ведомства РФ уточнил, что в ходе переговоров стороны уделили особое внимание взаимодействию Москвы и стран-членов АСЕАН в сфере образования. По словам министра, в ближайшее время вступит в силу рабочий план сотрудничества на данном направлении "во всех образовательных аспектах, во всех областях, включая и конкретные специальности".

"Там все очень подробно расписано. Здесь накоплен хороший опыт, и этот план будет действовать до 2026 года включительно", - объяснил Лавров.

Дипломат добавил, что участники встречи также обсудили меры совместной борьбы с новыми вызовами и угрозами. Так, они выразили решимость расширять и углублять подготовку необходимых кадров для структур стран-членов АСЕАН на курсах ФСБ и МВД России.

"Это сотрудничество уже имеет десятилетнюю историю и высоко оценивается нашими партнерами", - констатировал глава российского МИД.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров возглавляет российскую делегацию на саммите АСЕАН в Джакарте. Дипломат прибыл на ежегодное мероприятие по линии Ассоциации государства Юго-Восточной Азии 12 июля и пробудет в столице Индонезии до 14 июля. Как сообщили в МИД России, у Лаврова плотный график, запланировано множество контактов. Дипломат уже провел переговоры с китайским коллегой Ван И и с министром иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди.