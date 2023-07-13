Лавров заявил о мании величия во всех действиях секретариата и стран НАТО

"Натовцы к этому явно не готовы, мания величия проявляется во всех действиях и руководства секретариата НАТО, и стран-членов по большому счету. Это видно всем. У них иногда прорывается по Фрейду признание в том, что, как [глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп] Боррель недавно сказал, Европа - это цветущий сад, а все остальное - джунгли, с которыми нужно, в общем, соответственно обращаться. Не вижу перспектив у такой политики", - добавил Лавров.