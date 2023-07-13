Лавров обсудил с Ван И выстраивание политики России и Китая в АТР на фоне действий Запада
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обсудил с главой канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И выстраивание странами своей линии в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) на фоне направленной против Пекина и Москвы политики Запада.
"Ясное дело, что нацеленность этих [западных] стратегий против Китая и против Российской Федерации вообще не скрывается. Поэтому, естественно, мы сегодня достаточно подробно говорили с господином Ван И о том, как нам выстраивать свою линию в этом регионе", - сказал он в четверг журналистам.