$90.63+0.1299.89+0.21

Лавров обсудил с Ван И выстраивание политики России и Китая в АТР на фоне действий Запада

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обсудил с главой канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И выстраивание странами своей линии в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) на фоне направленной против Пекина и Москвы политики Запада.

Лавров обсудил с Ван И выстраивание политики России и Китая в АТР на фоне действий Запада
© РИА Новости

"Ясное дело, что нацеленность этих [западных] стратегий против Китая и против Российской Федерации вообще не скрывается. Поэтому, естественно, мы сегодня достаточно подробно говорили с господином Ван И о том, как нам выстраивать свою линию в этом регионе", - сказал он в четверг журналистам.