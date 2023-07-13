Лавров не в курсе о каких-то новых предложений по зерновой сделке

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ничего не знает ни о каких новых предложениях по Черноморской зерновой инициативе. Об этом глава МИД заявил в ходе визита в Джакарту , где проходит министерская встреча АСЕАН.

В то же время он обратил внимание на "готовность России и Турции работать независимо от каких-либо иных договоренностей над льготными поставками зерна, прежде всего пшеницы, в развивающиеся страны, которые испытывают наибольшую нужду в этом товаре". По словам главы МИД РФ, такие возможности уже давно обсуждались президентами двух стран Владимиром Путинным и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как напомнил Лавров, турецкая сторона была заинтересована в переработке российского зерна и участии в схеме, которая позволит "независимо ни от кого и ни от чего помогать развивающимся странам".