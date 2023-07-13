Лавров не в курсе о каких-то новых предложений по зерновой сделке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ничего не знает ни о каких новых предложениях по Черноморской зерновой инициативе. Об этом глава МИД заявил в ходе визита в Джакарту, где проходит министерская встреча АСЕАН.
"О каких-то новых предложениях мне неизвестно", - отметил Лавров, отвечая на вопросы журналистов.
В то же время он обратил внимание на "готовность России и Турции работать независимо от каких-либо иных договоренностей над льготными поставками зерна, прежде всего пшеницы, в развивающиеся страны, которые испытывают наибольшую нужду в этом товаре". По словам главы МИД РФ, такие возможности уже давно обсуждались президентами двух стран Владимиром Путинным и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как напомнил Лавров, турецкая сторона была заинтересована в переработке российского зерна и участии в схеме, которая позволит "независимо ни от кого и ни от чего помогать развивающимся странам".
Напомним, Черноморская зерновая инициатива была подписана в июле 2022 года. Она состоит из двух частей, одна из которых касается вывоза зерна с Украины, другая - доступа российской сельхозпродукции на мировые рынки. Как неоднократно обращала внимание Москва, вторая часть договоренностей не выполняется. Сделка несколько раз продлевалась. Нынешний срок действия Черноморской зерновой инициативы истекает 17 июля. Как ранее заявлял Лавров, сделка прекратит свое существование, если положение вещей не изменится.