Лавров заявил, что Япония и Южная Корея не прочь обзавестись ядерным оружием

Япония и Южная Корея дают понять, что они не прочь обзавестись ядерным оружием или разместить на своих территориях американское, а это опасная тенденция. Об этом в четверг рассказал журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он отметил, что НАТО приводит тезис о неделимой безопасности в Евроатлантике и Индо-Тихоокеанском регионе, как они его называют. По словам Лаврова, части военной инфраструктуры альянса «планируется передвигать» в указанный регион, «в том числе в те страны, которые были приглашены на вильнюсский саммит, имею в виду Австралию, Новую Зеландию, Японию, Корею».

«Япония и Корея, кстати, уже дают сигналы о том, что не прочь у себя разместить американское ядерное оружие или обзавестись своим собственным. Это очень серьезная и опасная тенденция», — заявил министр, чьи слова приводит ТАСС.