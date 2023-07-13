Лавров: Россия не согласна с теми, кто считает АСЕАН неэффективной организацией

"Я не могу согласиться с тем, что АСЕАН неэффективная структура. Если вы поинтересуетесь и посмотрите документы, которые АСЕАН принимает для десятки, для самих себя - [это] очень насыщенная программа конкретных проектов в самых разных областях человеческой повседневной деятельности и перспективные разработки, отражающие те тенденции, которые происходят и в сфере науки, технологий, промышленности, защиты климата и так далее", - сказал он в четверг журналистам.