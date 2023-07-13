Президент России Владимир Путин принимает участие в Форуме "Технологии будущего" - "Вычислительная техника и связь. Квантовый мир". Мероприятие проходит в Москве в четверг, 13 июля.

Форум "Технологии будущего" - ежегодное мероприятие, направленное на обсуждение тенденций развития новых технологий и ключевых достижений отечественной науки. В этом году темой Форума станут квантовые технологии и их роль в технологическом развитии страны.