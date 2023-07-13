Лавров пригласил страны АСЕАН на мероприятия ВЭФ во Владивостоке
Россия надеется, что страны-члены АСЕАН смогут принять участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который в сентябре текущего года пройдет во Владивостоке. Об этом сообщил на пресс-конференции в Джакарте глава МИД России Сергей Лавров.
"Ждем представителей АСЕАН на Восточный экономический форум во Владивостоке в сентябре. Планы у нас очень конкретные, нацеленные на развитие практического сотрудничества в самых разных областях во взаимных интересах всех участников", - сказал глава российской дипломатии.
Ранее на встрече с Ван И (глава канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам - прим. Ред.) Лавров подчеркнул, что Москва и Пекин совместными усилиями будут способствовать укреплению тех механизмов в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), в которых центральная роль принадлежит АСЕАН.