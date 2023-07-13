Посол РФ осудил реакцию США на укрепление связей между Москвой и Минском

Возмущение американских властей развитием сотрудничества Москвы и Минска в военно-ядерной сфере лицемерно, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление российского посла в Соединенных Штатах Анатолия Антонова.

Он указал на склонность Америки и ее союзников «выворачивать наизнанку факты и логику». Как сообщил дипломат, в коммюнике Североатлантического альянса говорится, что размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии якобы подрывает стабильность и безопасность в Евро-Атлантическом регионе. При этом в документе утверждается, что ядерное оружие США в Европе служит поддержанию мира.

Антонова сообщил, что члены военного альянса не скрывают антироссийской направленности их ядерного оружия и учений, призывая к продвижению соответствующей инфраструктуры к рубежам Союзного государства. При этом предпринимаемые российскими властями действия направлены на защиту в условиях развязанной против России гибридной войны.

«В отличие от НАТО речь идет о мерах безопасности на территории Союзного государства, которая образует единое оборонное пространство», — подчеркнул дипломат.